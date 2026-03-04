«Ростов» — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на встречу Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: ничья в первом тайме за 1.95.

«Вот где будет настоящее рубилово, настоящая сеча, где возможно удаление, возможно всё, что угодно — это пара «Ростов» — «Динамо» Махачкала. «Ростов» проиграл, но оставил очень приятное впечатление по своей организации, по своей игре с «Краснодаром». Махачкала выиграла у «Рубина», во втором тайме динамовцы просто перебили, передавили, перебегали казанцев в непростых погодных условиях. Действительно, Махачкала отменную физическую форму показала.

Думаю, этот матч мало будет напоминать футбол. Здесь будет много борьбы, единоборств, наверняка много вмешательств арбитра, большое количество жёлтых карточек. На них тоже можно было бы сыграть. Полагаю, «верх», больше 4.5 карточки, скорее всего, команды пробьют.

Если же мы отталкиваемся от тотала, если отталкиваемся от результата, мне кажется, это будет вязкий футбол без большого количества моментов. Много длинных передач увидим. Важная часть — это подборы, ничейные мячи, удары, рикошеты, стандарты. Здесь всё может сыграть в пользу той или иной команды.

Фаворита как такового я бы не стал выделять, даже несмотря на то что «Ростов» играет дома. Мой прогноз на этот матч — «ничья в первом тайме» за коэффициент 1.95. Думаю, что минимум моментов мы увидим, поэтому не жду забитые мячи в первой половине. Я бы даже рассмотрел вариант счёта 0:0 в первом тайме за 2.12», — приводит слова Генича «РБ Спорт».