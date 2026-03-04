Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ростов» — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на встречу Кубка России

«Ростов» — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на встречу Кубка России
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: ничья в первом тайме за 1.95.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
04 марта 2026, среда. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вот где будет настоящее рубилово, настоящая сеча, где возможно удаление, возможно всё, что угодно — это пара «Ростов» — «Динамо» Махачкала. «Ростов» проиграл, но оставил очень приятное впечатление по своей организации, по своей игре с «Краснодаром». Махачкала выиграла у «Рубина», во втором тайме динамовцы просто перебили, передавили, перебегали казанцев в непростых погодных условиях. Действительно, Махачкала отменную физическую форму показала.

Думаю, этот матч мало будет напоминать футбол. Здесь будет много борьбы, единоборств, наверняка много вмешательств арбитра, большое количество жёлтых карточек. На них тоже можно было бы сыграть. Полагаю, «верх», больше 4.5 карточки, скорее всего, команды пробьют.

Если же мы отталкиваемся от тотала, если отталкиваемся от результата, мне кажется, это будет вязкий футбол без большого количества моментов. Много длинных передач увидим. Важная часть — это подборы, ничейные мячи, удары, рикошеты, стандарты. Здесь всё может сыграть в пользу той или иной команды.

Фаворита как такового я бы не стал выделять, даже несмотря на то что «Ростов» играет дома. Мой прогноз на этот матч — «ничья в первом тайме» за коэффициент 1.95. Думаю, что минимум моментов мы увидим, поэтому не жду забитые мячи в первой половине. Я бы даже рассмотрел вариант счёта 0:0 в первом тайме за 2.12», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
День кубков: первый матч ЦСКА — «Краснодар» и другие
День кубков: первый матч ЦСКА — «Краснодар» и другие
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android