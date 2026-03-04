«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Кубка Испании

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Атлетик».

Ставка: ТБ 8.5 углового за 1.65.

«Вторая полуфинальная пара Кубка Короля. Ответная игра после минимальной победы «Реала Сосьедад» в Бильбао. Важно помнить, что у «Атлетика» в первой встрече была серьёзная ротация, тогда как более оптимальным составом вышел именно «Реал Сосьедад». Это не означает, что ситуация повторится. Один шаг до финала — и здесь уже никто экономить силы не будет. Жду упорную, равную игру и борьбу до самого конца.

С точки зрения рынков интерес вызывают «верховые» варианты и по карточкам, и по угловым. По предупреждениям я в прогноз не полезу из-за низкой оценки. Тотал больше 4.5 карточки идёт с довольно низким коэффициентом. Да, в последних очных встречах было много удалений, но сейчас команды играют спокойнее. Хотя в полуфинале накал, скорее всего, снова будет высоким и четыре-пять предупреждений вполне возможны, брать это по такой цене не хочется.

А вот по угловым ситуация обратная. Букмекеры скорее ждут «низ». Тотал больше 9.5 оценивается около двойки — это много. Вероятно, дело в том, что «Атлетик» в последнее время подаёт немного, плюс не сыграет Нико Уильямс. Но это ответная кубковая игра, хозяевам нужно отыгрываться, значит, давление будет расти. Сам «Реал Сосьедад» в последних матчах стабильно подаёт много — три последних встречи были «верховыми» по угловым во многом благодаря активности команды из Сан-Себастьяна. В первой игре было 4:4 по корнерам, но сейчас сценарий может быть агрессивнее. Думаю, тотал больше 8.5 выглядит разумно», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».