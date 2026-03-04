Скидки
«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ
Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 2.57.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
04 марта 2026, среда. 22:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Челси
Лондон
«Что касается «Астон Виллы», команда шла на третьем месте достаточно уверенно, хорошо набирала очки, и вдруг — поражение от последней команды таблицы, пусть и на выезде. Причём 0:2. Для клуба, который борется за призовые места, это серьёзный удар — и по самолюбию, и по психологии. В итоге они опустились на четвёртое место, их обогнал «Манчестер Юнайтед». Видно, что сейчас у «Астон Виллы» начался определённый спад, и не только игровой, но и эмоциональный.

«Челси», несмотря на поражение от «Арсенала», уступил лидеру и в тяжёлой борьбе. А «Челси» — это всё-таки «Челси». Команда тоже может побороться за Лигу чемпионов, за четвёртое место, поэтому мотивация у них серьёзная. Да, «Астон Вилла» дома будет злой, после поражения обязательно постарается реабилитироваться, будет биться до конца. Однако я думаю, что спад у «Астон Виллы» может ещё продолжиться. Просто так такие поражения не случаются, значит, внутри команды есть определённые проблемы.

И в этом плане «Челси» может воспользоваться ситуацией. Матч будет тяжёлым, борьба — серьёзной, однако, на мой взгляд, «синие» на выезде способны переиграть «Астон Виллу» и взять три очка. Думаю, в непростой игре «Челси» добьётся победы», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

