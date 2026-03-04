Скидки
«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз Анатолия Катрича на игру чемпионата Англии

«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз Анатолия Катрича на игру чемпионата Англии
Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 2.51.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
04 марта 2026, среда. 22:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лондонцы давно точат зуб на «Виллу» и сейчас находятся в той стадии сезона, когда терять очки в борьбе за еврокубки непозволительно. «Астон Вилла» хороша дома, но её манера игры с высоким прессингом и подключениями крайних защитников оставляет те самые разрывы между линиями, которые обожает использовать мобильная группа атаки гостей.

Бирмингемцы будут стараться контролировать темп, однако «Челси» способен взламывать такие схемы за счёт резких вертикальных эпизодов. Гости прагматичны, быстры и обладают более высоким индивидуальным классом в решающих стадиях атак. Команда Эмери явно уже не та, что была до января, поэтому жду победу гостей», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

