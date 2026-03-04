«Торпедо» — «Трактор»: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» – «Трактор».

Ставка: победа «Торпедо» и ТБ 5.5 за 3.50.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 марта 2026, среда. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ещё недавно казалось, что с четвёртой строчки Запада торпедовцев никто не подвинет. Но команда Исакова растеряла несколько очков в необязательной ситуации, ЦСКА и «Динамо» прибавили – и теперь нижегородцам нужно побеждать чуть ли в каждой оставшейся встрече, если они не хотят упасть в таблице. «Трактору», который идёт вровень с «Нефтехимиком», тоже очень не хочется оставаться седьмым на Востоке. Так что в предстоящей встрече будет настоящая кубковая заруба.

Фаворитом назвал бы хозяев. Недавние 1:5 в Сочи – скорее случайность и недонастрой. Торпедовцы в конце февраля выглядели очень неплохо, заслуженно побеждая лидеров лиги в лице «Ак Барса» и «Северстали». Тогда как челябинцы неприятно удивили – прежде всего беззубостью нападения – в очень важных для команды матчах. Команда Корешкова пока не убеждает ни игрой, ни характером. Ставим на победу нижегородцев и тотал больше 5 голов. Вратари у обоих соперников не блещут стабильностью», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».