ЦСКА — «Авангард»: ставка Владимира Крикунова на игру КХЛ в Москве

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.45.

«Чего в матче точно не будет – так это результативного хоккея. Три, максимум четыре гола – максимум, что увидят болельщики. «Авангард» в нападении играет рационально и даже удобному «Спартаку» не стал забрасывать много шайб. У ЦСКА и вовсе проблемы с созиданием, да и отобрать очки у омичей они попытаются в оборонительном стиле. Так что со ставкой на низкий тотал не ошибётесь.

А два очка должны брать «ястребы». Ещё в прошлогоднем плей-офф, когда Никитин тренировал «Локомотив», у него были проблемы в соперничестве с вертикальной американской моделью омичей. Ярославцы сумели пройти «Авангард» лишь в семи матчах. В этом сезоне ЦСКА, даже будучи на посленовогоднем подъёме, уступил сибирякам в гостях (1:2). Теперь армейцы выглядят слабее, чем в январе, ни в чём не имеют преимущества над соперником. Так что «ястребы» должны побеждать», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».