ЦСКА — «Авангард»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ 4 марта

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Авангард».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 марта 2026, среда. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«В последних четырёх матчах ЦСКА прослеживается достаточно однозначная тенденция — если армейцы забрасывают хоть одну шайбу, они неизменно выигрывают в своём противостоянии. ЦСКА в какой-то момент этой зимой набрал неплохую форму, однако затем сезон вернулся на те рельсы, на которых он у армейцев и был доселе. ЦСКА нестабилен, и эту команду часто заносит из стороны в сторону. В матче с тем же «Автомобилистом» всё могло закончиться по-разному, но когда за первые 12 минут третьего периода не можешь нанести ни одного броска в створ ворот соперника, рассчитывать на возвращение в игру крайне сложно.

«Авангард» после поражений от «Амура» и «Автомобилиста» смог вернуться в большую игру, потому что казанский «Ак Барс» начал приближаться в турнирной таблице к Омску. В московском матче со «Спартаком» «Авангард» выглядел как команда, которая в необходимый момент может собрать волю в кулак и показать хороший хоккей.

В предстоящей встрече прогнозирую достаточно скромный хоккей с точки зрения заброшенных шайб. ЦСКА после встречи с Екатеринбургом, конечно, постарается вернуть себе уверенность. Без победы этого не сделать, а с «Авангардом», играя открыто, её добиться не получится», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».