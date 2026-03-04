Скидки
«Динамо» М — «Автомобилист»: прогноз Артура Хайруллина на встречу КХЛ

«Динамо» М — «Автомобилист»: прогноз Артура Хайруллина на встречу КХЛ
Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — «Автомобилист».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.13.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
«В последнее время екатеринбуржцы производят очень солидное впечатление. Когда «Авто» ведёт в счёте, смотреть их предельно строгий и закрытый хоккей очень сложно, но это очень похоже на то, что приводит к успеху в кубковых матчах. Если в плей-офф будет тащить вратарь, у «Автомобилиста» есть все шансы пройти далеко.

Отлично прижился в «Автомобилисте» нападающий Даниэль Спронг — он играет в среднем за матч почти на три минуты меньше, чем в ЦСКА, но при этом средняя результативность выше. Всё в порядке и в коллективе — после победы в Москве над армейцами он пообещал подарки всей команде. У ЦСКА без Спронга также дела пошли в гору, но не думаю, что это связано с его уходом. Никитину нидерландский нападающий просто изначально был не нужен.

А вот другой легионер «Автомобилиста», американец Рид Буше, совсем пропал. Его нет в расположении клуба больше месяца, да и никто вообще не представляет, когда он вернётся. Изначально он отпросился на свадьбу к брату, и этот отпуск был согласован. В начале марта должна родить супруга Буше, но даже если американец вдруг решил наплевать на договорённости с клубом и продлить свое пребывание на родине, почему не сообщил об этом? Вполне допускаю, что у него вновь возникли проблемы с законом — иначе зачем не брать трубку?

«Динамо» выиграло шесть из семи последних матчей, также очень уверенно действуя в обороне. Так что в предстоящем матче не жду большого количества голов», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

