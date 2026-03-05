ЦСКА победил «Краснодар» в Кубке России. Зашёл коэффициент 26.0

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 московский ЦСКА победил «Краснодар» со счётом 3:1. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

На 19-й минуте вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти в исполнении полузащитника Ивана Облякова, назначенный после просмотра VAR. На 22-й минуте нападающий «быков» Мозес Кобнан открыл счёт в матче. На 54-й минуте вингер ЦСКА Кирилл Глебов восстановил равенство в счёте.

На 68-й минуте футболист армейцев Данил Круговой вывел свою команду вперёд. На 72-й минуте защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Футболист вышел на замену на 61-й минуте. На 90+3-й минуте бразилец Матеус Алвес забил третий гол ЦСКА после подачи с углового.

Ставки на победу ЦСКА принимались с коэффициентом 2.74: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2740 рублей. Успех «Краснодара» шёл за 2.63, ничья — за 3.42.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.93, на «обе забьют» — 1.70. Точный счёт 3:1 в пользу ЦСКА оценивался в 26.0.