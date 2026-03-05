«Адмирал» — «Нефтехимик»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Нефтехимика» за 1.99.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 марта 2026, четверг. 12:00 МСК Адмирал Владивосток Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Нижнекамцы проиграли оба матча мотивированному «Амуру» в рамках двух встреч в Хабаровске. У «Нефтехимика» три поражения в трёх последних противостояниях, что, конечно же, не радует коллектив Игоря Гришина и лично главного тренера Нижнекамска. «Нефтехимик», очевидно, готовится к плей-офф, в котором хочет поразить своего потенциального соперника классной подготовкой именно к играм на вылет. Посмотрим, получится или нет. Пока что «Нефтехимик» отмечается только одновременно забавными и жёсткими эпизодами после окончания хоккейного противостояния.

Во Владивостоке соперник будет не настолько мотивированным, как в Хабаровске, но всё же и там будет тяжело. «Адмирал» неожиданно обыграл в одном из матчей дуэли «Салават Юлаев». Владивосток иногда умеет удивлять, но делает это всё реже и реже. Наверняка мысли руководства дальневосточников больше связаны уже со следующим хоккейным сезоном.

В предстоящей встрече прогнозирую победу Нижнекамска. «Нефтехимик» имеет серию в три поражения подряд и очень хочет вернуть себе уверенность в себе перед плей-офф. А как это сделать, если ты перестаёшь побеждать? Да, «Адмирал» просто так ничего не отдаст, но можно уверенно заявить, что «Нефтехимик» заходит в это противостояние однозначным фаворитом», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».