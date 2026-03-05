Скидки
«Амур» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Хабаровске

Комментарии

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Амура» в матче за 1.99.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тут всё довольно просто по математике — и поэтому очень нервно по содержанию. До финиша у «Амура» остаётся всего семь матчей, отставание от «Сибири» — три очка, и права на «потом разберёмся» уже нет. В такой ситуации каждый вечер как плей-офф. И Хабаровск это сейчас показывает: «тигры» выиграли три матча подряд, снова переиграли «Нефтехимик» (3:1), а Лихачёв забил 21-ю шайбу в сезоне и уже рядом с клубным рекордом. Плюс Андриевский после той победы сказал правильную вещь: «Договорились не смотреть, а жить сегодняшним днём. Идти от игры к игре».

«Салават Юлаев» тоже в тонусе, но с качелями. Во Владивостоке они сначала проиграли 2:4, а затем взяли реванш в серии бросков (2:1 Б) — и всё держалось на деталях: дисциплина, терпение и один правильный момент. Козлов после поражения говорил, что в третьем периоде удалениями и потерями позволили сопернику вернуться, а это как раз то, за что «Амур» дома умеет наказывать — особенно когда у него есть скорость и злость в сменах.

Плюс есть свежая память между этими командами: в декабре в Уфе они играли два спаренных матча. Сначала «Амур» перевернул 0:2 и забрал 4:2, а через два дня «Салават Юлаев» взял реванш 4:2. Там всё упиралось в спецбригады и в то, кто лучше держит концентрацию, когда матч идёт «за четыре очка».

Жду максимально заряженный «Амур» — им просто нужнее. Уфа по классу может забрать любой отрезок, но, если игра уйдёт в борьбу и цену ошибок, я больше верю в хозяев», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

