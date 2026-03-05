Скидки
«Шанхайские Драконы» — «Сибирь»: прогноз Артура Хайруллина на встречу КХЛ 5 марта

Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» — «Сибирь».

Ставка: победа «Сибири» в матче за 1.89.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 14:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шанхайские Драконы» — один из тех клубов, которые доигрывают сезон без шансов на попадание в плей-офф, но при этом у «драконов» впереди важное событие. Команда проведёт два матча в Китае, и они должны дать понимание, есть ли будущее у «драконов» в Поднебесной. В Санкт-Петербурге «Шанхаю» удалось пошуметь, но глобально смысл существования клуба вызывает очень большие вопросы. По сути, иностранный клуб, существующий на российские деньги. Так не проще ли вложиться в условные «Молот» или «Сокол» и вывести их в КХЛ?

Никакой широкой программы вокруг матчей в Китае не планируется, и пока создается впечатление, что лига больше создаёт это мероприятие для своей тусовки. Но зрители в любом случае проголосуют ногами и руками за. Для «Сибири» же теперь любой матч регулярного чемпионата — определяющий. После нескольких побед «Амура» преимущество над хабаровчанами сократилось до трёх очков, при этом календарь у новосибирцев сложнее. Так что терять очки в матче против потерявшего мотивацию «Шанхая» команда Ярослава Люзенкова позволить себе не может.

Команды КХЛ откровенно отвыкли от поездок в Китай, так что для «Сибири» матч, скорее всего, получится необычным. Хозяева наверняка будут пытаться показать себя в лучшем цвете, но мотивация соперника должна сыграть свою роль — ставлю на итоговую победу гостей», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

