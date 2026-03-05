Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Минск — СКА: ставка Владимира Крикунова на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Динамо» Минск — СКА: ставка Владимира Крикунова на игру регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск – СКА.

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 5.5 за 3.50.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Во вторник белорусы выдали худший за месяц матч – не просто вчистую уступили «Магнитке», но ещё и ничего не забили. Правда, по игре смотрелись не так плохо, как выглядит итоговый счёт 0:3. Просто уральцы очень не хотели проигрывать в четвёртый раз подряд и действовали на максимуме. А включивший полную мощь «Металлург» — очень неудобный соперник для команды Квартальнова. Гораздо более неудобный, чем тот же СКА.

Питерцы, конечно, будут очень стараться, чтобы сгладить впечатление от последних неудачных результатов. Месяц назад им даже удалось увезти два очка из Минска и тем самым прервать свою семиматчевую серию поражений. Но теперь команде Ларионова вряд ли удастся провернуть такой же фокус. С сильными соперниками она обычно играет неудачно, говорить о спаде «Динамо» преждевременно. Думаю, хозяева спокойно победят с разницей минимум в две шайбы и тоталом больше пяти. Забивать в этой встрече будут немало – как минимум команда Квартальнова», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
КХЛ: русский хоккей в Китае и СКА после 7:0 с «Барысом»
КХЛ: русский хоккей в Китае и СКА после 7:0 с «Барысом»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android