«Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на матч Кубка России

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» Москва — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.52.

«Ну, очень интересный будет матч. Не столько с точки зрения какого-то яркого футбола, сколько из-за того, в каком состоянии и ситуации подошли обе команды. После рестарта чемпионата «Динамо» выглядело очень уверенно, разобралось с соперником достаточно прилично, а именно с «Крыльями Советов» (победа 4:0). И «Спартак» показал, что находится в хорошей форме и понимает, как действовать. В принципе, с «Сочи» всё шло к спокойной победе, но немного дали понервничать, пропустили мяч и сами добавили себе лишних эмоций.

Поэтому сейчас будет любопытно посмотреть, как они сыграют в кубковом формате. Всё-таки это раунд из двух игр, и в первой встрече редко кто раскрывается полностью. Будет осторожность, расчёт на ответный матч и понимание, что всё решится по сумме двух встреч. Вряд ли кто-то станет рисковать с первых минут.

Скорее всего, здесь возможен ничейный результат. Может быть, где-то 2:2, потому что обе команды способны забивать, физическая форма позволяет держать высокий темп. Основные составы выйдут, никто экономить силы не будет. Плюс принципиальность и борьба за трофей — все это добавляет напряжения. Думаю, матч получится живым, с моментами и забитыми мячами, но закончится вничью», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».