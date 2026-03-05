Скидки
«Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз Анатолия Катрича на игру Кубка России

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» Москва — «Спартак».

Ставка: победа «Динамо» за 2.56.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Динамо» выдало мощнейшую заявку на весну, уничтожив «Крылья Советов» со счётом 4:0. Команда Ролана Гусева на кураже после сенсационного прохода «Зенита» в Кубке и выглядит целостнее прямого конкурента.

«Спартак» же, хоть и обыграл аутсайдера в Сочи, оставил кучу вопросов своей обороной, пропустив два мяча от последней команды лиги. В текущем сезоне красно-белые уже дважды не смогли обыграть принципиального соперника, и сейчас, в состоянии игровой несбалансированности при новом испанском тренере, им будет крайне сложно на «ВТБ Арене». «Динамо» поймало кураж, дома бело-голубые обязаны пользоваться проблемами в защите гостей», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

