«Динамо» — «Спартак»: прогноз Романа Павлюченко на встречу Кубка России в Москве

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» Москва — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.52.

«Несмотря на то что сейчас у всех в приоритете чемпионат России и где-то уже может быть ротация, я думаю, что в этом матче серьёзных экспериментов не будет. Всё-таки это дерби. «Динамо» недавно загрузило четыре мяча «Крыльям», «Спартак» тоже выиграл, у обеих команд эмоциональный подъём. Максимум два-три новых игрока могут появиться в составе, но в целом, думаю, сыграют близко к основе.

Сборы закончились, физически команды выглядят хорошо, поэтому проблем с функционалом быть не должно. Это дерби, полный стадион, принципиальный матч. Для меня сегодня это две равные команды. Понятно, что я буду болеть за «Спартак», но динамовцы сейчас очень опасны, особенно дома. Команда преобразилась, играет агрессивно и быстро выходит в атаку. Честно, даже не могу назвать фаворита.

Мне кажется, матч получится обоюдоострым и достаточно результативным. И «Динамо», и «Спартак» любят атаковать, это не те команды, которые будут закрываться и играть «на ноль». Будет много борьбы, эмоций и жёстких стыков. Думаю, в итоге всё закончится боевой ничьей — где-то 2:2. Пусть всё решится во втором матче. Пока явного фаворита не вижу, несмотря на небольшой плюс у «Динамо» из-за своего поля. Это дерби, а в дерби всегда настоящая битва», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».