Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Арсенал» Тула — «Локомотив»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России 5 марта

«Арсенал» Тула — «Локомотив»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России 5 марта
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Арсенал» Тула — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» и его тотал больше 1.5 за 1.65.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
05 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» и «Локомотив» пришли к очной встрече разными путями. Туляки уже не первый год выступают в Первой лиге, где после 22 туров они замыкают десятку сильнейших. Правда, до зоны стыковых матчей с командами элиты — всего шесть очков. В Кубке России «Арсенал» начал ещё в сентябре прошлого года, когда без проблем прошёл нижегородскую «Волгу». Дальше была непростая домашняя победа над «Соколом» из Саратова, а затем в ярчайшем матче туляки выбили безоговорочного лидера Первой лиги «Факел». В прошлом раунде в Тулу пожаловал первый представитель элиты — «Рубин». Хозяева были чуть острее, но в итоге прошли дальше лишь в серии пенальти.

«Локомотив» в групповом этапе Пути РПЛ смотрелся неплохо, но в предпоследнем туре второй раз проиграл армейцам и имел лишь призрачные шансы на первую строчку. В итоге команда Михаила Галактионова стала второй и в первом раунде плей-офф встретилась со «Спартаком». Красно-белые забрали оба матча, прошли дальше, а «Локомотив» теперь играет в нижней части сетки Кубка России. Но у столичной команды есть ещё и чемпионат страны, где они идут вслед за «Краснодаром» и «Зенитом».

Этот матч должен был пройти в Туле, но из-за состояния поля был перенесён в подмосковные Химки. Туляки лишились преимущества своего стадиона, да и москвичам туда ехать сильно ближе. Команды не играли между собой в официальных матчах больше четырёх лет, поэтому историю противостояния можно опустить. Нынче «Арсенал» и «Локомотив» — команды из разных дивизионов, и у столичных футболистов с туляками не должно быть проблем», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Арсенал» Тула — «Локомотив». За себя и за болельщиков
«Арсенал» Тула — «Локомотив». За себя и за болельщиков
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android