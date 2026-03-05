«Арсенал» Тула — «Локомотив»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России 5 марта

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Арсенал» Тула — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» и его тотал больше 1.5 за 1.65.

«Арсенал» и «Локомотив» пришли к очной встрече разными путями. Туляки уже не первый год выступают в Первой лиге, где после 22 туров они замыкают десятку сильнейших. Правда, до зоны стыковых матчей с командами элиты — всего шесть очков. В Кубке России «Арсенал» начал ещё в сентябре прошлого года, когда без проблем прошёл нижегородскую «Волгу». Дальше была непростая домашняя победа над «Соколом» из Саратова, а затем в ярчайшем матче туляки выбили безоговорочного лидера Первой лиги «Факел». В прошлом раунде в Тулу пожаловал первый представитель элиты — «Рубин». Хозяева были чуть острее, но в итоге прошли дальше лишь в серии пенальти.

«Локомотив» в групповом этапе Пути РПЛ смотрелся неплохо, но в предпоследнем туре второй раз проиграл армейцам и имел лишь призрачные шансы на первую строчку. В итоге команда Михаила Галактионова стала второй и в первом раунде плей-офф встретилась со «Спартаком». Красно-белые забрали оба матча, прошли дальше, а «Локомотив» теперь играет в нижней части сетки Кубка России. Но у столичной команды есть ещё и чемпионат страны, где они идут вслед за «Краснодаром» и «Зенитом».

Этот матч должен был пройти в Туле, но из-за состояния поля был перенесён в подмосковные Химки. Туляки лишились преимущества своего стадиона, да и москвичам туда ехать сильно ближе. Команды не играли между собой в официальных матчах больше четырёх лет, поэтому историю противостояния можно опустить. Нынче «Арсенал» и «Локомотив» — команды из разных дивизионов, и у столичных футболистов с туляками не должно быть проблем», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».