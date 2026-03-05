Скидки
«Арсенал» Тула — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Химках

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Арсенал» Тула — «Локомотив».

Ставка: ТМ 3 за 1.75.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
05 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Не начался
Локомотив М
Москва
«Матч, который должен был пройти в Туле, но пройдёт всё-таки в Подмосковье, пройдёт в Химках. Тульский «Арсенал», представитель Первой лиги, сыграет с московским «Локомотивом». Тула уже сняла с пробега казанский «Рубин», выиграв дома 1:0. Сейчас напротив «Локомотив».

Тула сыграла 1:1 с «КАМАЗом», если я всё правильно помню, пропустила там в самой концовке. А тренирует команду Дмитрий Гунько, прекрасно нам всем знакомый. Он ставит во главу угла организацию, дисциплину, игровую дисциплину и самодисциплину футболистов. Но матч на нейтральном поле. Это где-то те плюсы, которые могли бы быть у Тулы, нивелирует. По уровню мастерства, конечно же, «Локомотив» сильнее — по всем компонентам.

«Локомотив» понимает, что это игра на вылет. Но на Кубок он тоже будет делать ставку. Обойма, мне кажется, позволяет безболезненно в целом состав ротировать. Если не Воробьёв, так Комличенко появится, если не Руденко, то Пиняев. В общем, состав у «Локомотива» приличный. Единственное — «Локомотиву» надо играть на искусственном поле в Химках, к нему как-то надо будет приспособиться. Возможно, у кого-то есть противопоказания играть на таких газонах. Единственный шанс Тулы — это затащить «Локомотив» в серию пенальти. Поэтому туляки не будут раскрываться, будут сидеть в окопах, в обороне и постараются максимально сковать атакующий потенциал «Локомотива».

Следовательно, я думаю, что матч получится «низовым». Мой прогноз — «тотал меньше 3» за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

