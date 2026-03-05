Скидки
«Динамо» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на дерби в Кубке России
Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.02.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дерби «Динамо» — «Спартак» для меня всегда особенный матч, наиважнейший. Понятно, что эмоции будут кипеть уже в первой игре, хотя будет ещё и ответная. Но до финала Кубка России не так много шагов. Учитывая положение динамовцев и спартаковцев в таблице, здесь они должны выкладываться по полной программе. Кубок — это трофей, на который нацелены и те, и другие.

Матчи с «Крыльями» и «Сочи» в 1-м туре после возобновления сезона я бы вынес за скобки. Ни на какие вопросы они не ответили. И так понимали, что потенциал в атаке и у «Динамо», и у «Спартака» просто страшный. Подбор игроков отличный. В защите много вопросов. У динамовцев новичок дорогой ещё не совсем здоров, Зайнутдинов травмирован, Касерес с «Крыльями» не выходил. «Спартак» пропустил два мяча от «Сочи», слабо сыграв на стандартах.

Я думаю, Карседо укажет команде на ошибки, заставит внимательно играть в собственной штрафной, чтобы не было глупых пенальти. И мне всё-таки видится, что команды будут аккуратничать, не полетят вперёд. Это чревато. Пропустишь, потом соперник отойдёт в оборону и будет ловить на контратаках. Так можно проиграть в пару мячей и сильно осложнить себе жизнь.

Мне видится здесь не очень результативная ничья. По межсезонью «Спартак» больше вселил уверенности, Солари здорово выглядел в первой игре, как и Барко. Поэтому возьму ставочку «X2 и тотал меньше 3.5». 1:1, 1:2 — самые реальные результаты», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

