«Динамо» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на игру Пути РПЛ Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Динамо» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Кубок России, Путь РПЛ. Московское Дерби «Динамо» — «Спартак» нас ожидает. И по первым официальным матчам в 2026 году какое-то однозначное впечатление и по тем, и по другим составить очень сложно, потому что, ну, откровенно говоря, их соперники ничего не продемонстрировали такого, за что можно было бы зацепиться. В играх «Спартака» и «Динамо» примерно всё то же самое, что и было при предыдущих тренерах. Да, может быть, чуть больше движения, чуть больше эмоций.

«Динамо» показало отличную, содержательную игру в атаке — четыре забили, ещё несколько хороших моментов сумели создать. Хорош был Тюкавин, хорош был Миранчук, интересная игра была от Нгамалё. И сейчас «Динамо» играет дома против «Спартака». Вряд ли стоит рассчитывать, что «Динамо» не забьёт. У «Спартака» тоже атака интереснее и разнообразнее, чем оборона.

Здесь на поверхности лежит вариант «обе забьют». Таков мой прогноз на первый матч «Динамо» и «Спартака» за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».