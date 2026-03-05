Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на игру Пути РПЛ Кубка России

«Динамо» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на игру Пути РПЛ Кубка России
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Динамо» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.75.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кубок России, Путь РПЛ. Московское Дерби «Динамо» — «Спартак» нас ожидает. И по первым официальным матчам в 2026 году какое-то однозначное впечатление и по тем, и по другим составить очень сложно, потому что, ну, откровенно говоря, их соперники ничего не продемонстрировали такого, за что можно было бы зацепиться. В играх «Спартака» и «Динамо» примерно всё то же самое, что и было при предыдущих тренерах. Да, может быть, чуть больше движения, чуть больше эмоций.

«Динамо» показало отличную, содержательную игру в атаке — четыре забили, ещё несколько хороших моментов сумели создать. Хорош был Тюкавин, хорош был Миранчук, интересная игра была от Нгамалё. И сейчас «Динамо» играет дома против «Спартака». Вряд ли стоит рассчитывать, что «Динамо» не забьёт. У «Спартака» тоже атака интереснее и разнообразнее, чем оборона.

Здесь на поверхности лежит вариант «обе забьют». Таков мой прогноз на первый матч «Динамо» и «Спартака» за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Матч недели! «Динамо» Москва — «Спартак»: притча о желаниях и возможностях
Матч недели! «Динамо» Москва — «Спартак»: притча о желаниях и возможностях
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android