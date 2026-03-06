«Спартак» разгромно проиграл «Динамо» в Кубке России. Сыграл коэффициент 70.0

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 «Динамо» разгромило «Спартак» — 5:2. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

В дебюте счёт открыл нападающий хозяев Муми Нгамалё. На 11-й минуте бело-голубые забили второй мяч, однако он был отменён после просмотра VAR из-за офсайда. На 30-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде восстановил равновесие.

На 67-й минуте Нгамалё оформил дубль. Через три минуты защитник Давид Рикардо укрепил преимущество бело-голубых. На 73-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин довёл счёт до разгромного. На 79-й минуте гол забил полузащитник Бителло, который был отменён после просмотра VAR из-за офсайда.

На 83-й минуте гол забил защитник хозяев Максим Осипенко. В компенсированное ко второму тайму время мячом отметился полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс.

Ставки на победу «Динамо» принимались с коэффициентом 2.43: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2430 рублей. Победа «Спартака» шла за 3.10, ничья — за 3.35.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.82, на «обе забьют» — 1.63. Точный счёт 5:2 в пользу бело-голубых оценивался коэффициентом 70.0: ставка в 1000 рублей принесла бы 70 тыс. рублей.