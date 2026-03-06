«Сельта» — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Примеры «Сельта» — «Реал» Мадрид.

Ставка: обе забьют за 1.62.

«В прошлом туре «Реал» потерял три очень важных очка, которых в итоге может не хватить для чемпионства. Мадридцы на своём поле сенсационно уступили «Хетафе» с сухим счётом — 0:1. Все попытки «Реала» забить пресекались соперником. В итоге в третий раз в сезоне игроки «Реала» не смогли отличиться ни разу.

В декабре «Реал» также дома проиграл… «Сельте», лишившись ещё трёх очков. В двух последних турах Ла Лиги «сливочные» проиграли дважды. До «Хетафе» мадридцы уступили в гостях другому середняку, «Осасуне». «Барселона» своего шанса не упустила — два своих последних матча выиграла с общим счётом 7:1. Сейчас отрыв каталонцев составляет четыре очка. Для оставшихся 12 туров может и не так много, но, как говорится, тем не менее.

Сейчас «Сельта» принимает «Реал» дома. Возьмут ли мадридцы реванш и прервут ли свою неудачную серию? Вопрос сложный. Даже несмотря на то что до декабрьского поражения «Реал» выиграл у «Сельты» восемь матчей из последних девяти (ещё одна ничья была зафиксирована в 1/8 Кубка Испании в январе 2025 года). Правда, в дополнительное время мадридцы «смяли» соперника (3:0).

Есть предположение, что игра завершится результативной ничьей. Так что моя ставка — «обе забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».