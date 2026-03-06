«Сельта» — «Реал» Мадрид: прогноз Александра Мостового на игру Ла Лиги

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Сельта» — «Реал» Мадрид.

Ставка: «Сельта» не проиграет за 1.71.

«Ох, ушли те времена, когда «Сельта» была для «Реала» равной по силе командой. Многие помнят те годы, когда там зажигал Мостовой и команда могла навязывать борьбу любому сопернику. Сейчас «Сельта» тоже находится в хорошем состоянии. И по игре это видно, и по таблице, и в целом по тому, как команда выглядит в последних матчах.

А вот «Реал», наоборот, сейчас немного буксует. Проиграли «Хетафе» дома — результат, который точно не планировался. И видно, что есть определённые проблемы. Кстати, можно сказать, что, когда нет ключевых футболистов, команда сразу выглядит по-другому. Состав сильный, исполнители есть, но иногда не хватает именно того игрока, который делает разницу в решающий момент. Поэтому я думаю, что у «Сельты» есть хороший шанс отобрать очки у «Реала» именно в таком состоянии соперника.

Плюс у гостей ещё есть потери в составе, Родриго пропустит игру и даже на чемпионат мира не поедет. Понятно, что «Реал» есть «Реал» и в любом состоянии эта команда обязана выходить и показывать уровень. Однако «Сельта» вполне может укусить. Я вполне верю в то, что они не проиграют. Рискну даже сказать, что счёт может быть 2:1 в пользу «Сельты», ну, или будет ничья 2:2», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».