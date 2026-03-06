Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сельта» — «Реал» Мадрид: прогноз Александра Мостового на игру Ла Лиги

«Сельта» — «Реал» Мадрид: прогноз Александра Мостового на игру Ла Лиги
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Сельта» — «Реал» Мадрид.

Ставка: «Сельта» не проиграет за 1.71.

Испания — Примера . 27-й тур
06 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ох, ушли те времена, когда «Сельта» была для «Реала» равной по силе командой. Многие помнят те годы, когда там зажигал Мостовой и команда могла навязывать борьбу любому сопернику. Сейчас «Сельта» тоже находится в хорошем состоянии. И по игре это видно, и по таблице, и в целом по тому, как команда выглядит в последних матчах.

А вот «Реал», наоборот, сейчас немного буксует. Проиграли «Хетафе» дома — результат, который точно не планировался. И видно, что есть определённые проблемы. Кстати, можно сказать, что, когда нет ключевых футболистов, команда сразу выглядит по-другому. Состав сильный, исполнители есть, но иногда не хватает именно того игрока, который делает разницу в решающий момент. Поэтому я думаю, что у «Сельты» есть хороший шанс отобрать очки у «Реала» именно в таком состоянии соперника.

Плюс у гостей ещё есть потери в составе, Родриго пропустит игру и даже на чемпионат мира не поедет. Понятно, что «Реал» есть «Реал» и в любом состоянии эта команда обязана выходить и показывать уровень. Однако «Сельта» вполне может укусить. Я вполне верю в то, что они не проиграют. Рискну даже сказать, что счёт может быть 2:1 в пользу «Сельты», ну, или будет ничья 2:2», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Сельта» — «Реал». За пощёчину ответишь!
«Сельта» — «Реал». За пощёчину ответишь!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android