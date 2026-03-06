«Металлург» — «Автомобилист»: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ 6 марта

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Автомобилист».

Ставка: ТМ 5 за 2.30.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 марта 2026, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Автомобилист» в последние две недели выглядит как одна из сильнейших команд КХЛ. Пять побед подряд, из них четыре над топ-клубами Востока и Запада, все по делу. Грамотные действия во всех зонах, высокая сплочённость и самоотдача, отличная форма обоих вратарей. Всё идет к тому, что команда Заварухина впервые за два года выиграет в Магнитогорске.

«Металлург» потихоньку выбирается из спада, но один хороший матч в Минске ещё не говорит, что все проблемы решены. Качественно заменить выбывшего Силантьева в первом звене у Разина пока не получается. Атака сталеваров действует явно ниже своих возможностей. Справиться с уверенным в себе «Автомобилистом» ей будет сложно. Тотал меньше пяти шайб», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».