«Металлург» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ

«Металлург» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ
Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» – «Автомобилист».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.95.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Удивительно, но, наверное, это первый случай по ходу сезона, когда в противостоянии «Металлурга» и «Автомобилиста» именно екатеринбуржцы подходят к встрече фаворитами. Магнитогорск в последних пяти матчах выиграл всего лишь дважды. Правда, в этот вторник подопечные Разина всухую и на выезде одолели минское «Динамо». Это может говорить о каком-то постепенном выздоровлении «Металлурга», который находится в нескольких коротких шагах от победы в регулярном чемпионате нынешнего сезона.

«Автомобилист», напротив, под конец сезона в его плавном течении стал проходиться по своим соперникам. Сейчас у команды Заварухина пять побед подряд, причём две последние добыты без пропущенных шайб. Екатеринбург хорош, но выше четвёртой строчки прыгнуть будет невероятно трудно. «Металлургу» крайне тяжело с «Автомобилистом» в этом сезоне: четыре матча, три победы, но две из них были добыты с разницей в одну шайбу. Предыдущий опыт противостояния между магнитогорцами и екатеринбуржцами закончился разгромом «Металлурга» со счётом 8:1.

В этой встрече, как и во всех остальных очных противостояниях сезона, жду яркий хоккей в исполнении «Металлурга» и «Автомобилиста». Заброшенных шайб ожидается если не море, то точно достаточно солидный водоём», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

