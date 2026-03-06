ЦСКА — «Трактор»: ставка Владимира Крикунова на игру КХЛ в Москве

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Трактор».

Ставка: ТМ 4.5 за 1.99.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 марта 2026, пятница. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«ЦСКА – самая «низовая» команда КХЛ прямо сейчас. Если не брать аномальный матч с «Шанхаем», то в восьми встречах с участием армейского клуба за последний месяц было забито всего 17 голов. Вот и теперь зрители вряд ли смогут насладиться результативным хоккеем. Самым вероятным сценарием видятся три-четыре шайбы на двоих, никак не больше.

А фаворитом назвал бы «Трактор». Атака команды Никитина в последнее время явно буксует. Тогда как челябинцы поймали уверенность. В последних встречах они действуют уверенно и эффективно. У защиты минимум ошибок и хорошие скорости, нападение берёт своё за счёт высокого индивидуального мастерства. Вратарь Николаев с каждой игрой выглядит всё лучше. С таким «Трактором» красно-синим будет ничуть не проще, чем с «Автомобилистом» и «Авангардом». Возможно, за счёт старания они смогут наиграть на ничью в основное время», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».