ЦСКА — «Трактор»: прогноз Артура Хайруллина на встречу КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Трактор».
Ставка: победа ЦСКА за 1.94.
«ЦСКА не может забить два матча подряд, и на данный момент это выглядит главной проблемой команды. Армейцы во второй половине регулярного чемпионата выправили турнирное положение и улучшили процент побед, но в атаке команде Игоря Никитина явно не хватает креатива.
«Первый гол, конечно, такой пропустили, не по этой игре он сложился. Наверное, это ребят на время выхлестнуло. Но это опыт. Скорректируем это», — заявил после матча с «Авангардом» главный тренер армейцев Игорь Никитин. Нисколько не сомневаюсь, что настолько опытный тренер сможет настроить игру команды до плей-офф, так что болельщикам армейцев беспокоиться не о чем. Но и в атаке ЦСКА должен играть куда более изобретательно.
«Трактор» после пары неудачных матчей разгромил на выезде «Торпедо» (5:0), но не стоит слишком обольщаться по поводу челябинцев. У команды есть проблемы во вратарской линии — Сергей Мыльников выбыл до конца сезона, а именно он должен был стать основным вратарём команды. Пока неплохо справляется Дмитрий Николаев, но уверенности в нём нет — за последние сезоны от него отказались уже три команды.
Несмотря на последние неудачи армейцев, в предстоящем матче поставлю на их победу в основное время. Обычно неудачные серии ЦСКА надолго не задерживаются, да и челябинцы играют нестабильно», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».