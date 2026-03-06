«Бавария» — «Боруссия» М: прогноз Анатолия Катрича на матч Бундеслиги
Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» М.
Ставка: победа «Баварии» за 1.11.
Германия — Бундеслига . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Боруссия М
Мёнхенгладбах
«Бавария» находится на фантастическом ходу, а в прошлом туре учинили настоящий спектакль, вырвав победу в Дортмунде. Да, отрыв в чемпионате велик, а впереди матч Лиги чемпионов, но останавливаться подопечные Компани не собираются. Им нужна инерция побед перед еврокубками.
«Боруссия» же с трудом дожала «Унион» лишь с пенальти в компенсированное время. Гости выглядят бледно в атаке и вряд ли смогут сдержать мощь Кейна, Мусиалы и компании, даже если те проведут на поле не все 90 минут. Домашняя арена погонит хозяев вперёд, мюнхенский каток должен смять гостей уже в начале игры», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».
