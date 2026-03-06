Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Наполи» — «Торино»: прогноз Анатолия Катрича на игру Серии А

«Наполи» — «Торино»: прогноз Анатолия Катрича на игру Серии А
Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Торино».

Ставка: победа «Наполи» за 1.53.

Италия — Серия А . 28-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Торино
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наполи» ценой невероятных усилий вырвал победу в Вероне и продолжает идти в итальянских турнирах без поражений на своём поле с декабря 2024 года. У команды Конте постепенно возвращаются в строй лидеры: Замбо Ангисса и Мактоминей уже готовы выйти, а это значит, что в центре поля у хозяев будет преимущество.

«Торино» воспрял духом после смены тренера и победы над «Лацио», однако выезд в Неаполь — совсем другая история. У Роберто Д'Аверсы четыре поражения в пяти матчах против Конте. Гости попытаются огрызнуться стараниями Симеоне и Влашича, но «Наполи» нужно подтверждать статус претендента на Лигу чемпионов, и он сделает это за счёт класса и родных стен», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Наполи» — «Торино». Уж без Лиги чемпионов Конте не останется
«Наполи» — «Торино». Уж без Лиги чемпионов Конте не останется
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android