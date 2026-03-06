«Наполи» — «Торино»: прогноз Анатолия Катрича на игру Серии А

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Торино».

Ставка: победа «Наполи» за 1.53.

«Наполи» ценой невероятных усилий вырвал победу в Вероне и продолжает идти в итальянских турнирах без поражений на своём поле с декабря 2024 года. У команды Конте постепенно возвращаются в строй лидеры: Замбо Ангисса и Мактоминей уже готовы выйти, а это значит, что в центре поля у хозяев будет преимущество.

«Торино» воспрял духом после смены тренера и победы над «Лацио», однако выезд в Неаполь — совсем другая история. У Роберто Д'Аверсы четыре поражения в пяти матчах против Конте. Гости попытаются огрызнуться стараниями Симеоне и Влашича, но «Наполи» нужно подтверждать статус претендента на Лигу чемпионов, и он сделает это за счёт класса и родных стен», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».