«ПСЖ» — «Монако»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги 1

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Монако».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.75.

Франция — Лига 1 . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» и «Монако» встретятся в третий раз за три недели. Две предыдущие игры были в рамках Лиги чемпионов, первая состоялась в середине февраля на стадионе монегасков. Уже на первой минуте хозяева вышли вперед, гол на счету Балогуна, а к 20-й минуте «Монако» уже вёл 2:0, Фоларин оформил дубль, и запахло сенсацией. А когда несколько минут спустя Витинья не смог реализовать пенальти, показалось, что это просто не день парижан. Но ещё до перерыва столичная команда взвинтила обороты, сначала Дуэ, а затем Хакими забили по мячу, и к началу второго тайма счет был 2:2. Дальше Александр Головин получил красную карточку, после этого началась колоссальная доминация «ПСЖ». 19:1 — статистика ударов во втором отрезке в пользу команды Луиса Энрике, но забить она смогла лишь раз. На 67-й минуте Дуэ оформил дубль и установил окончательный счёт.

Ответная встреча прошла в столице Франции, первый тайм получился равным, но Аклиуш аккурат перед перерывом вывел «Монако» вперёд, сравняв счёт по сумме двух встреч. Однако второй отрезок не получился у монегасков, на 58-й минуте они вновь остались в меньшинстве. «ПСЖ» моментально воспользовался численным преимуществом, не прошло и 10 минут, как голы были на счету Маркиньоса и Кварацхелии. В компенсированное время гости смогли счёт сравнять, но по итогам двух встреч турнир покинули, а парижане теперь сыграют с «Челси».

В Лиге 1 «ПСЖ» вернул себе лидерство и, более того, уже оторвался от «Ланса» на четыре очка. «Монако» лишь седьмой и пока располагается за пределами зоны еврокубков. С одной стороны, у парижан на следующий неделе важнейший матч с англичанами, да и запас есть. С другой, «Монако» провёл два хороших матча со столичной командой, а сейчас нуждается в очках. Хочется, чтобы оба коллектива нас вновь порадовали ярким футболом», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

