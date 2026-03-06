«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на матч Кубка Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.03.

«Программу 1/8 финала Кубка Англии, старейшего клубного турнира в мире, открывает вечерний матч в пятницу 6 марта: «Вулверхэмптон» принимает «Ливерпуль». И это противостояние не без основания может быть названо центральным на данном кубковом этапе, хотя программа 1/8 финала включает и более звучные вывески.

Дело в том, что «Вулверхэмптон» — главный претендент на вылет с 16 очками и плотно сидящий на последнем 20-м месте — три дня назад выиграл у действующего чемпиона, коим пока остаётся «Ливерпуль», 2:1. Мерсисайдцы были лучше по всем цифровым показателям: владение мячом — 66 на 34, удары — 19:4, в створ — 7:3, угловые — 11:2, однако общий итог — победа «Вулверхэмптона». Подопечные Арне Слота стали первой командой в истории Премьер-лиги, проигравшей пять встреч из-за голов, забитых после 90-й минуты, за один сезон.

А «Вулверхэмптон» впервые в этом сезоне одержал две победы подряд: шестью днями ранее они одолели «Астон Виллу» 2:0. Победа над действующим чемпионом стала всего лишь третьей у «волков» над «Ливерпулем» на своём поле в XXI веке за 14 матчей.

Кубок Англии — конечно, особое соревнование, где часто происходили совсем фантастические вещи, когда клуб, не входивший в английскую лигу, добирался до четвертьфинала! На сегодняшний день «Линкольн Сити» остаётся единственной командой, не входящей в английскую Премьер-лигу, которая в нынешнем формате прошла дальше пятого раунда и вышла в четвертьфинал. То был сезон-2016/2017.

Возвращаясь к нашим героям: слабо верится, что «Ливерпуль» второй раз подряд проиграет «Вулверхэмптону». Нет, случалось, когда «волки» за один сезон обыгрывали «Ливерпуль»: в сезоне-1935/1936, сезоне-1937/1938 и сезоне-1950/1951. Но эти победы были разведены по времени. Однако чтобы дважды подряд в течение одной недели «Ливерпуль» уступал «Вулверхэмптону» — такого ещё не бывало. Но при этом прошлая их игра показала, что возможно всё. Поэтому считаю, что в этой встрече обе команды смогут отличиться и на этом не остановятся», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».