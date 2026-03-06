OLIMPBET и СКА разыграют призы к 1000-му матчу Сергея Плотникова в КХЛ

Фото: Пресс-служба OLIMPBET

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Динамо», который состоится 7 марта, станет особенным для капитана армейцев с Невы Сергея Плотникова. Эта игра окажется для нападающего юбилейной – 1000-й в КХЛ.

В честь знакового события СКА совместно с OLIMPBET подготовили для болельщиков специальный розыгрыш призов, связанных с капитаном команды. Среди подарков:

игровой свитер с автографом Сергея Плотникова + два билета в VIP-ложу на домашний матч СКА;

бомбер с автографом хоккеиста + два билета в VIP-ложу;

шайба с автографом Плотникова + два билета в VIP-ложу.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо до 19:30 7 марта сделать ставку от 1000 рублей в эксклюзивной спецлинии OLIMPBET, посвящённой действиям капитана СКА в юбилейной игре. В ней представлены рынки на статистику Плотникова: тотал очков, голов и передач, возможность хет-трика, количество силовых приёмов и штрафные минуты.

Акция приурочена к одному из главных личных достижений хоккеиста и позволит болельщикам сделать юбилейный матч ещё более интригующим, следя за каждым действием капитана СКА на льду.

