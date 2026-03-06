Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

OLIMPBET и СКА разыграют призы к 1000-му матчу Сергея Плотникова в КХЛ

OLIMPBET и СКА разыграют призы к 1000-му матчу Сергея Плотникова в КХЛ
Комментарии

Фото: Пресс-служба OLIMPBET

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Динамо», который состоится 7 марта, станет особенным для капитана армейцев с Невы Сергея Плотникова. Эта игра окажется для нападающего юбилейной – 1000-й в КХЛ.

В честь знакового события СКА совместно с OLIMPBET подготовили для болельщиков специальный розыгрыш призов, связанных с капитаном команды. Среди подарков:

  • игровой свитер с автографом Сергея Плотникова + два билета в VIP-ложу на домашний матч СКА;
  • бомбер с автографом хоккеиста + два билета в VIP-ложу;
  • шайба с автографом Плотникова + два билета в VIP-ложу.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо до 19:30 7 марта сделать ставку от 1000 рублей в эксклюзивной спецлинии OLIMPBET, посвящённой действиям капитана СКА в юбилейной игре. В ней представлены рынки на статистику Плотникова: тотал очков, голов и передач, возможность хет-трика, количество силовых приёмов и штрафные минуты.

Акция приурочена к одному из главных личных достижений хоккеиста и позволит болельщикам сделать юбилейный матч ещё более интригующим, следя за каждым действием капитана СКА на льду.

18+ РЕКЛАМА РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ООО «БК «ОЛИМП», ОГРН 127A700462, WWW.OLIMP.BET ИНН 7726705980. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЁННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android