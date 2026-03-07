Стали известны шансы «Балтики» победить «Ростов» после двух поражений от «Зенита»

7 марта состоится матч 20-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» — «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 2.48.

Победа «Балтики» оценивается коэффициентом 3.13. Ничейный исход можно найти в линии за 3.22.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.18.