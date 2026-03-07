«Ростов» — «Балтика»: прогноз на матч 7 марта

Прогноз на матч чемпионата России «Ростов» — «Балтика» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал меньше 1.5 гола за 2.57.

В первом круге соперники выдали откровенно блеклую встречу, о которой даже вспомнить толком нечего. Дело было во второй половине сентября, условия позволяли: хороший газон, комфортная погода.

Увы, футбол получился… скажем так, специфическим. Огромное количество борьбы, стыков и единоборств, а также нарушений и карточек. Шесть предупреждений! При этом всего четыре угловых, считаное количество попаданий в створ, а реальных моментов оказалось полторы штуки. Вы легко угадаете счёт, даже если за той игрой не следили. Разумеется, 0:0.

Слухи о финансовых проблемах «Ростова» тянутся довольно долго, зимой они приобретали пугающие тона. Вспоминать пословицы про дым и огонь можно долго. Гораздо важнее, что сложности (если они в самом деле имеются) не повлияли на состояние коллектива. После возобновления сезона навестили соседей из «Краснодара» в РПЛ, а потом приняли махачкалинское «Динамо» в Кубке страны. Выглядели неуступчиво, колюче. Как и осенью. Ещё бы без удалений обходиться.

На своём поле «Ростов» в нынешнем сезоне никому ничего не отдаст. Кроме мяча. Вот его — кому угодно и с удовольствием! А «Балтика» испытывает серьёзные сложности при игре первым номером. Значит, нас ждут 90 минут борьбы и страданий. На «обе забьют — нет» дают 1.70, мы же попробуем рискнуть. Тотал меньше 1.5 гола за 2.57 — это интересно.