«Ростов» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Балтика».

Ставка: индивидуальный тотал угловых «Балтики» больше 4,5 за 2.17.

«20-й тур Мир РПЛ начнётся матчем в Ростове-на-Дону: «Ростов» сыграет с «Балтикой». Близкие по темпераменту, близкие по наполнению команды сойдутся друг с другом. Неудивительно, что матч первого круга между этими командами закончился вничью 0:0. И в весеннюю часть команды вошли с похожим сценарием: и те и другие в своих матчах проиграли лидерам российского чемпионата. Но одно и то же впечатление оставили —хорошая, качественная, добротная игра, с отличным уровнем физической готовности, но вот результата это не принесло ни «Балтике» в Санкт-Петербурге, ни «Ростову» в Краснодаре. Да и в Кубке тоже сыграли неудачно, ничего не забили соперникам, уступили в домашних матчах и, соответственно, сошли с дистанции.

Здесь очный матч. У «Ростова» несколько футболистов отсутствуют по дисквалификации, в частности Вахания не сыграет, Чистяков не сыграет, Щетинин пропускает матч из-за перебора жёлтых карточек. Это, конечно, сильно сокращает возможности Джонатана Альбы. Но «Ростов» играет дома, и играет против соперника, который, повторюсь, действует в схожей манере. Ожидаю очень неуступчивый, тяжёлый матч для всех — для зрителей, для команд, для болельщиков, для судейства. Это будет очень непростая игра.

Для прогноза тоже сложный матч. С одной стороны, напрашивается «низ», но всякое может быть в этой паре. «Балтика» в матче с «Зенитом» очень неплохо использовала фланги, много длинных передач, много аутов, соответственно, много фланговых действий. И в результате — немало заработанных угловых. Я думаю, что и в матче с «Ростовом» «Балтика» постарается подавить соперника, будет постоянно организовывать давление на болевые точки соперника. И я думаю, что угловых у «Балтики» будет предостаточно.

Мой прогноз — индивидуальный тотал угловых «Балтики» больше 4,5 за 2.17», — приводит слова Генича «РБ Спорт».