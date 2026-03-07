Скидки
«Ростов» — «Балтика»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Комментарии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Балтика».

Ставка: «Балтика» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.70.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 16:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Балтика
Калининград
«В первом круге команды сыграли 0:0 в Калининграде, моментов было мало, зато единоборств хватало. И я не думаю, что сейчас мы увидим что-то принципиальное иное. Неоткуда этому взяться, честно говоря. Поле будет достаточно тяжёлым, тем более на нём всего несколько дней назад играли в Кубке «Ростов» и «Динамо» Махачкала. Плюс команды очень организованные, жёсткие. Они больше будут мешать друг другу, чем играть в футбол.

Здесь бы ещё отметил большие проблемы с составом у ростовчан. Много народа они потеряли по дисквалификациям. С «Краснодаром» там и два удаления было, и карточек полно. И здесь Альбе просто нужно сколотить боеспособный коллектив, который не уступит балтийцам в желании и борьбе.

«Балтика» постарается запугать соперника, вынудить ошибиться. Не знаю, получится ли. Счёту 0:0 я не удивлюсь. Если и будут моменты, их надо ещё реализовать на вязком поле. Чуть больше уверенности у меня в «Балтике», поэтому возьму «X2 и тотал меньше 3.5». Не знаю, что должно произойти, чтобы в Ростове забили 4», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

