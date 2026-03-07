«Ростов» — «Балтика»: прогноз Анатолия Синяева на игру РПЛ 7 марта

Бывший арбитр, блогер Анатолий Синяев дал прогноз на матч «Ростов» — «Балтика».

Ставка: пенальти за 2.70.

«После возобновления сезона российские арбитры назначили девять пенальти в восьми играх 19-го тура! 16 VAR-вмешательств — по два в среднем в матче, тогда как эталонным считается 0.33 за игру. И, кажется, начальника арбитров всё более или менее устраивает, за исключением 11-метрового в матче «Локомотив» — «Пари НН»: все судьи в сборе, все получили назначения на 20-й тур. Значит, делают свою работу правильно. Особенность назначений пенальти в прошлом туре — рассмотреть любой контакт, даже минимальный. Да, зрителям это не слишком понравилось. Но судейская жизнь такова: назначили судьи столько пенальти, посмотрели моменты, запомнили. Раз назначили и их поддержал Мажич, значит, в похожих моментах надо действовать так же. Иначе, согласитесь, будет выглядеть странно. Там назначают, а тут нет.

«Ростов» бил и пропускал с пенальти в матче с «Краснодаром». Да и в игре против «Динамо» из Махачкалы в Кубке ростовчане должны были бить пенальти — одному VAR Бобровскому известно, почему он не позвал Москалёва в моменте с ударом в грудь Сулейманова. Контактов в штрафной много. Да, у хозяев пропускают матч из-за дисквалификации Чистяков, Щетинин, Роналдо и Вахания, но тем лучше. Лидеры обороны сменятся теми, кто мало играет друг с другом, а в нападении Голенков и Сулейманов будут навязывать борьбу. «Балтика» едет в Ростов-на-Дону в статусе фаворита матча. Две стартовые игры балтийцы проиграли «Зениту» с одинаковым счётом 0:1, но команда Талалаева как минимум была не хуже питерцев и постоянно находилась в штрафной соперника.

Судья Василий Казарцев в пяти матчах РПЛ этого сезона назначил три пенальти, его игры часто бывают задорные, боевые, и он обычно выписывает много жёлтых карточек. VAR Иван Абросимов отличается более силовым видением футбола, может пропустить пару моментов, но это тоже к лучшему. Когда команды поймут, что в штрафной площади можно вести себя пожёстче, они могут перейти грань, сами того не замечая. Ставка рискованная, но пробовать буду. Думаю, вероятность назначения пенальти достаточно высокая», — приводит слова Синяева «Ставка ТВ».