«Пари НН» — «Сочи»: прогноз Михаила Моссаковского на матч чемпионата России

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Пари НН» – «Сочи».

Ставка: ТБ 4.5 ЖК за 1.96.

«Две последние команды турнирной таблицы, при этом разница по очкам между ними достаточно большая. Если Нижний Новгород выиграет этот матч, отставание «Сочи» составит уже восемь очков. Это очень много, поэтому сочинцам необходимо думать о победе и о том, как сократить этот разрыв. Но при этом для «Сочи» крайне важно не проиграть. Это классическая игра за шесть очков: одни бьются за свои три, а также за то, чтобы соперник их не набрал. Поэтому жду матч очень напряжённый и эмоциональный, с большим количеством борьбы, нарушений и жёлтых карточек.

Если посмотреть на последние встречи команд, тенденция это подтверждает. У «Сочи» в игре со «Спартаком» было 15 нарушений. У Нижнего Новгорода в матче против «Локомотива» — 16 фолов. Причём если бы «Локомотив» после удаления Руденко в начале второго тайма играл менее осторожно и поднимался выше, нарушений со стороны Нижнего могло бы быть ещё больше. Команда действует достаточно интенсивно, особенно в центре поля и на чужой половине, поэтому фолы — естественная часть их игры. Уверен, что и в матче против «Сочи» их будет достаточно.

По карточкам картина тоже показательная. У сочинцев со «Спартаком» было восемь жёлтых карточек на двоих. У Нижнего Новгорода в игре с «Локомотивом» также было много предупреждений. Если вспомнить матч первого круга на стадионе «Фишт», там было показано девять жёлтых карточек — экстремально высокий показатель. В пользу «верховых» вариантов говорит и фигура арбитра. Игру обслужит Ян Бобровский — судья, который не стесняется часто свистеть и доставать карточки. В среднем у него около 26-27 фолов за матч, а по жёлтым в последних 10 играх — 5.4 предупреждения за встречу.

Можно рассматривать и фолы, но там планка довольно высокая — около 28.5. Букмекеры, очевидно, страхуются. Поэтому более логичным выглядит вариант с жёлтыми карточками. С учётом характера матча, турнирной ситуации и стиля судейства Бобровского предупреждений здесь должно быть достаточно, а именно как минимум пять», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».