«Пари НН» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Нижнем Новгороде

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Сочи».

Ставка: обе забьют за 1.96.

«Важнейшая игра нас ждёт в Нижнем Новгороде. Команда Алексея Шпилевского «Пари НН» сыграет с «Сочи». 15-я и 16-я команды чемпионата играют друг с другом. Мы помним, в конце прошлого сезона были яркие стыковые матчи, но это ещё происходило при предыдущих тренерах «Пари НН» и «Сочи». Сейчас ситуация, конечно, сильно поменялась, не поменялось только положение команд в турнирной таблице. И сильно вряд ли оно может измениться.

И для «Пари НН», и для «Сочи» матч, ну, практически финальный, особенно для «Сочи». Если южане не выигрывают, спасти положение команде Игоря Осинькина будет очень и очень сложно. Шесть очков «Сочи» отделяют от зоны стыковых матчей, а игр становится всё меньше. Вроде и неплохие отрезки были по игре со «Спартаком», но в целом «Сочи», надо признать, проиграл по делу.

«Пари НН» — соперник другого уровня, другого коленкора. Он вроде счёт сравнял, играя в большинстве с «Локомотивом», но даже ничейный результат не увёз из Москвы.

Между командами пять очков сейчас. Повторюсь, чрезвычайно важная игра для тех и для других. Не сомневаюсь, что и те, и другие будут играть в атаку, на победу, поэтому жду голы. У «Пари» уже нет Боселли, но есть Сефас, есть тот же Олусегун, есть ребята из глубины, которые могли бы что-то придумать, плюс есть стандарты. У «Сочи» тоже хорошая группа атаки, которую ещё пополнил Густаво Фуртадо, неплохо вышедший на замену в игре со «Спартаком». Поэтому верю в результативность этого матча и то, что газон на стадионе в Нижнем Новгороде позволит командам сыграть в добротный футбол.

Мой прогноз — «обе забьют» за коэффициент 1.96», — приводит слова Генича «РБ Спорт».