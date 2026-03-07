Скидки
«Атлетик» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Примеры «Атлетик» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.71.

Испания — Примера . 27-й тур
07 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Барселона
Барселона
«Главный конкурент «Барселоны» мадридский «Реал» в пятницу смог вырвать победу в гостевом матче против «Сельты», забив решающий гол уже в компенсированное время. Поэтому каталонцам нужно побеждать, чтобы вернуть себе преимущество в четыре очка.

Соперник у «Барсы» проходимый. Думаю, что никаких проблем у «Барселоны» возникнуть не должно. В четырёх последних очных матчах каталонцы одержали четыре «сухие» победы, забивая как минимум два гола за игру. Если говорить о статистике личных встреч, то из десяти поединков восемь выиграла «Барса» и дважды была ничья. Одна из них была в рамках 1/8 финала Кубка Испании — 2024, и в дополнительное время «Атлетик» сенсационно вырвал победу — 2:0. Из восьми побед «Барсы» над командой из Бильбао в семи каталонцы оставили свои ворота «сухими».

«Барса» — лидер чемпионата, «Атлетик» идёт на девятом месте, бьётся за попадание в еврокубковую зону, но, честно говоря, вряд ли добьётся своего. В предстоящем матче рассчитывать на набранные очки не приходится. Может, даже и забить вновь не получится. По крайней мере, «Барселона» в шести последних играх пропустила лишь четыре мяча. В победе каталонцев не сомневаюсь. Так что моя ставка — на победу гостей», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

