«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Анатолия Катрича на игру Ла Лиги

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Ла Лиги «Атлетик» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.61.

«Несмотря на все проблемы и кадровые потери «Барселоны», именно сейчас каталонцы обязаны подтверждать свои чемпионские амбиции. Да, впереди Лига чемпионов, а лазарет забит, но у «Атлетика» нет ни былой мощи, ни стабильности, чтобы этим воспользоваться. Баски уже четыре матча подряд не могут забить «блаугране» в личных встречах, а их вылет из Кубка психологически добил команду.

«Барселона» же, даже ротируя состав, выпустит голодную до побед молодёжь из «Ла Масии», которая захочет заявить о себе. Флик умеет настраивать команду на принципиальных соперников, терять очки в гонке с «Реалом» — непозволительная роскошь», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».