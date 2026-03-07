Скидки
«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Анатолия Катрича на игру Ла Лиги

«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Анатолия Катрича на игру Ла Лиги
Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Ла Лиги «Атлетик» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.61.

Испания — Примера . 27-й тур
07 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Барселона
Барселона
«Несмотря на все проблемы и кадровые потери «Барселоны», именно сейчас каталонцы обязаны подтверждать свои чемпионские амбиции. Да, впереди Лига чемпионов, а лазарет забит, но у «Атлетика» нет ни былой мощи, ни стабильности, чтобы этим воспользоваться. Баски уже четыре матча подряд не могут забить «блаугране» в личных встречах, а их вылет из Кубка психологически добил команду.

«Барселона» же, даже ротируя состав, выпустит голодную до побед молодёжь из «Ла Масии», которая захочет заявить о себе. Флик умеет настраивать команду на принципиальных соперников, терять очки в гонке с «Реалом» — непозволительная роскошь», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

Комментарии
