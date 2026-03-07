«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: прогноз Михаила Моссаковского на встречу чемпионата Испании

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» с форой (+1) за 1.73.

«Репетиция финала Кубка Короля. 18 апреля те же команды сыграют в решающем матче турнира, а сейчас встретятся между собой в чемпионате сразу после выхода в финал. Причём пробились туда команды совершенно по-разному. «Реал Сосьедад» прошёл через победу над «Атлетиком» 1:0 дома, а вот «Атлетико» пережил крайне тяжёлый матч с «Барселоной», уступив крупно и едва не пропустив четвёртый мяч, который перевёл бы противостояние в дополнительное время. Поэтому здесь может сказаться не только физическая усталость, но и эмоциональное опустошение после такого напряжённого полуфинала.

С точки зрения календаря ситуация для мадридцев вообще непростая. Да, кубковый матч команда Симеоне провела на день раньше, чем соперник из Сан-Себастьяна, но впереди у «Атлетико» крайне плотный график. Уже через две игры после встречи с «Сосьедадом» начинается противостояние с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов. Далее — дерби с «Хетафе», ответная игра с «Тоттенхэмом», затем «Реал», «Барселона», «Севилья» и только после этого финал Кубка. Это расписание может стать ещё плотнее, если команда пройдет дальше в еврокубке. В такой ситуации Симеоне неизбежно придётся ротировать состав, и матч с «Сосьедадом» вполне может стать одной из жертв этой ротации.

У команды из Сан-Себастьяна такой необходимости нет. Да, позади непростой полуфинал с «Атлетиком», но дальше у «Сосьедада» есть полноценный недельный цикл подготовки к следующему туру. Поэтому в Мадриде гости могут сыграть максимально собранно. К тому же при нынешнем тренерском штабе команда выглядит очень убедительно — всего одно поражение, да и то от «Реала». В остальном серия без поражений выглядит впечатляюще.

Не говорю, что «Реал Сосьедад» обязательно выиграет. Но для «Атлетико» этот матч может получиться очень тяжёлым. В последние месяцы уже были ситуации, когда после эмоциональных матчей и при ротации состава команда Симеоне проваливалась. Поэтому логичным вариантом здесь выглядит ставка на плюсовую фору на «Реал Сосьедад». Фора (1) смотрится вполне оправданно с учётом текущих обстоятельств и календаря «Атлетико», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».