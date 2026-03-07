«Ак Барс» — «Сибирь»: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ в Казани

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Сибирь».

Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 5.5 за 3.40.

«Сибирское проклятие» казанского клуба длится уже больше пяти лет. С октября 2020 года «Ак Барс» не может обыграть новосибирцев дома – 8 поражений подряд. Одно из них было совсем недавно, в конце января. Голкипер «Сибири» Бердин классно настроился на матч против своей бывшей команды, взял больше 40 бросков, а серия буллитов осталась за гостями.

Но сейчас у команды Гатиятулина идеальный шанс снять проклятие и наконец-то, с девятой попытки, выиграть на родном льду. В четверг «Сибирь» играла на другом конце континента, в Шанхае, – и после возвращения из китайского часового пояса состояние команды будет, мягко говоря, не лучшим. Не забываем и о том, что «Ак Барс» проиграл четыре из пяти последних матчей. Значит, придётся стараться, чтобы в очередной раз не огорчить своих болельщиков. Серьёзный настрой хозяев и усталость гостей – два фактора, которые станут решающими. Победа казанцев с тоталом меньше пяти шайб», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».