Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ак Барс» — «Сибирь»: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ в Казани

«Ак Барс» — «Сибирь»: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ в Казани
Комментарии

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Сибирь».

Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 5.5 за 3.40.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сибирское проклятие» казанского клуба длится уже больше пяти лет. С октября 2020 года «Ак Барс» не может обыграть новосибирцев дома – 8 поражений подряд. Одно из них было совсем недавно, в конце января. Голкипер «Сибири» Бердин классно настроился на матч против своей бывшей команды, взял больше 40 бросков, а серия буллитов осталась за гостями.

Но сейчас у команды Гатиятулина идеальный шанс снять проклятие и наконец-то, с девятой попытки, выиграть на родном льду. В четверг «Сибирь» играла на другом конце континента, в Шанхае, – и после возвращения из китайского часового пояса состояние команды будет, мягко говоря, не лучшим. Не забываем и о том, что «Ак Барс» проиграл четыре из пяти последних матчей. Значит, придётся стараться, чтобы в очередной раз не огорчить своих болельщиков. Серьёзный настрой хозяев и усталость гостей – два фактора, которые станут решающими. Победа казанцев с тоталом меньше пяти шайб», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android