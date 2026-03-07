«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: ставка Игоря Семшова на матч Кубка Англии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.88.

«Совсем недавно, 21 февраля, команды встречались в матче очередного тура чемпионата Англии. Тогда «Манчестер Сити» на своём поле выиграл 2:1. А в начале февраля они сыграли в повторном матче полуфинала Кубка Англии и тогда тоже сильнее был «Манчестер Сити» — 3:1. В обеих играх результативными получались первые таймы, во время которых было забито по три мяча. Вполне возможно, что и сейчас будет что-то подобное.

«Манчестер Сити» в чемпионате в последних пяти турах выиграл четырежды. В последнем туре команда забуксовала, сыграв вничью на своём стадионе с «Ноттингемом» (2:2). А вот «Ньюкасл» после двух поражений встречался с «Манчестер Юнайтед» и смог победить (2:1). В последних шести матчах с участием «Ньюкасла» забивается как минимум по три гола. В играх с «Манчестер Сити» картина примерно такая же — шесть матчей, пять из них тотал больше.

Есть предположение, что и этот матч будет «верховым». Я бы рассмотрел двойную ставку: обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».