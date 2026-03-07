Скидки
«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Павлюченко на игру Кубка Англии

Комментарии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.09.

Кубок Англии . 1/8 финала
07 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ньюкасл» играет дома. Конечно, на своём поле они всегда смотрятся очень хорошо. Хотя в последнем матче команда выглядела не очень грозно. Какой-то спад сейчас у «сорок» происходит. А «Сити» — это всё-таки «Сити». Это мастерство футболистов, которое, может быть, чуть на другом уровне. Хотя мы знаем, что у «Ньюкасла» есть порядок, а порядок иногда бьёт класс. Но это всё-таки 1/8 финала. Не думаю, что будет какая-то большая ротация, потому что это стадия плей-офф. До финала остаётся не так много матчей, поэтому «Манчестер Сити», наверное, всё отдаст в этом выездном матче.

Если брать последние игры между «Ньюкаслом» и «Сити», «Манчестер Сити» достаточно уверенно играет против данного соперника. Если посмотреть последние восемь матчей, у «Ньюкасла» одна победа и одна ничья, а остальные встречи выиграли «горожане». Причём обычно подопечные Гвардиолы забивают два-три мяча и достаточно уверенно переигрывают «сорок». Поэтому даже несмотря на то что «Ньюкасл» играет дома, матч всё равно будет для них очень тяжёлым.

Так что для меня фаворит — «Манчестер Сити». Да, будет непросто, потому что «Ньюкасл» дома всегда опасен, но по мастерству и подбору футболистов «Сити» всё-таки сильнее. Думаю, в тяжёлом матче «Манчестер Сити» всё-таки добьётся победы на выезде с «Ньюкаслом», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

