«Динамо» Москва — СКА: ставка Владимира Крикунова на игру КХЛ 7 марта

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — СКА.
Ставка: ТМ 5 за 1.75.
«В этой регулярке невские армейцы чаще проигрывают «Динамо», чем побеждают. У СКА в последнее время наладилась игра в обороне, но бело-голубые в этом компоненте как минимум не слабее. Наконец, третий аргумент в пользу хозяев — психология. Ларионов зря позволил себе пренебрежительные слова о команде Козлова 10 дней назад, тем более тогда питерцы уступили 1:4 на своём льду. Игроки московского клуба могут захотеть наказать СКА за такие высказывания.
Да и домашняя арена в предпраздничный день добавит «Динамо» эмоций. Не стоит забывать, что в сравнении с питерцами вратарская линия хозяев сильнее, а атакующая — опытнее. Фаворитом вижу бело-голубых. Вот только вряд ли их победа станет результативной. Оба соперника уделяют защите повышенное внимание. Пять шайб на двоих — максимум, что увидят болельщики», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».
