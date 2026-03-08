«Оренбург» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 2.19.

«Оренбург» у себя дома на стадионе «Газовик» сыграет против одного из лидеров российского чемпионата — «Зенита». «Эль-газико», как мы привыкли называть противостояние этих двух команд.

«Оренбург» очень неудачно в последнее время играет против «Зенита», очень много пропускает. И в Кубке команды играли друг с другом уже в этом сезоне: дома «Оренбург» пропустил от «Зенита» аж целых 5 мячей, проиграв тогда 3:5 в очень таком увлекательном и результативном футболе. Но это ещё было в самом начале чемпионата, при Владимире Слишковиче. Сейчас «Оренбург» играет так же смело, агрессивно и лезет вперёд, пытается найти какой-то свой баланс в игре Ильдар Ахметзянов. Но, увы, этого баланса «Оренбургу» не всегда хватает. Вот хватило в матче с «Акроном», но не хватило в кубковой игре с «Крыльями». Там, правда, весь состав «Оренбург» поменял по сравнению с матчем чемпионата, плюс удаление Болотова, разумеется, сказалось. Да и, по-хорошему, Кубок сейчас «Оренбургу» не нужен, надо отстаивать своё место в высшем российском дивизионе, стараясь цеплять очки по максимуму, вне зависимости от статуса соперника.

«Оренбург» добротная команда, весёлая, достаточно молодая, с интересными новыми футболистами, в частности Паласиосом и Пуэблой, но «Зенит» есть «Зенит». «Зенит» играет раньше «Краснодара», и он снова может выйти на первое место, если сыграет удачно. А в том, что «Зенит» сыграет удачно, я думаю, сомнений не так много, все предпосылки есть, потому что «Оренбург», конечно, не «Балтика», и так зажимать «Зенит» он не будет. «Зениту» должно быть полегче, посвободнее в матче против оренбуржцев, даже несмотря на то, что игра пройдёт на искусственном поле.

«Зенит» — явный фаворит. Если с составом будет всё хорошо, то исполнители там свою задачу выполнят. Мой прогноз — «победа «Зенита» и тотал больше 2.5» за 2.19», — приводит слова Генича «РБ Спорт».