«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Самаре

«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Самаре
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» Мх.

Ставка: гол «Динамо» во втором тайме за 2.04.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
«Важнейшая игра нас ждёт и в Самаре на «Солидарность Самара Арене». «Крылья» сыграют с махачкалинским «Динамо». Это соседи по турнирной таблице. «Крылья» абсолютно беспомощное впечатление оставили по игре в матче против московского «Динамо», но взяли реванш с «Оренбургом». Как сказал Магомед Адиев, сыграли по-пацански и в Кубке прошли дальше. И чуть-чуть настроение сумели самарским болельщикам поднять, да и себе тоже, конечно.

Сейчас важная игра, потому что между командами всего 1 очко. И если Махачкала выигрывает, то «Крыльям», которые сейчас в зоне стыковых матчей, догнать динамовцев будет очень сложно. Да, ещё 10 туров играть, но по эмоциям, по настроению «Крыльям» будет сложно сделать это. Плюс ещё подвешенное состояние самого Магомеда Адиева тоже где-то, может быть, переносится на команду.

Махачкала здорово вошла в весеннюю часть: в двух играх победы одержали, причем победы закономерные, заслуженные. Сначала перебегали, перетоптали «Рубин» в непростых погодных условиях, затем переиграли «Ростов» в кубковом матче после удаления у соперника. Махачкала себя чувствует очень уверенно. И самое главное — Махачкала очень и очень хорошо готова физически. Это было видно и по первому матчу, и по второму. Плюс сейчас скамейка неплохая у Махачкалы. Там даже Хоссейнеджад выходит на замену, Мастури тот же, да и другие футболисты, которые могут добавить во втором тайме. В этом смысле Махачкала может доставить «Крыльям» немало неприятностей — за счёт скамейки, замен.

Отталкиваясь от формы махачкалинского «Динамо», предположу, что во втором тайме гостям удастся забить. Мой прогноз — «гол «Динамо» Махачкалы во втором тайме» за 2.04», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

