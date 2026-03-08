«Рубин» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Казани

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар».

Ставка: тотал «Краснодара» больше 1.5 за 2.01.

«Рубин» Франка Артиги сыграет первый домашний матч под руководством испанского тренера, причём в условиях получше, чем были в Каспийске с махачкалинским «Динамо». «Рубин» сыграет против чемпиона страны «Краснодара».

С одной стороны, «Рубин» имеет бонус в виде отдыха и нормальной подготовки к этому матчу, лишние дни у него были, в Кубке России не играли. С другой стороны, «Краснодар» получил прилично по голове от ЦСКА в первом кубковом матче Пути РПЛ, там очень был недоволен Мусаев. И, следовательно, мне кажется, вот это поражение дополнительно мобилизует «Краснодар», дополнительно поднастроит. «Краснодар» будет выходить на матч, уже зная, как сыграет «Зенит». Скорее всего, «Зенит» обыграет «Оренбург» и вернёт себе первое место в таблице. Для «Краснодара» задача ясная. Понятно, что сложный выезд, сложный соперник. Но не очень понятно, в какой футбол после ухода Рахимова будет играть «Рубин», вернётся ли Даку, в каком состоянии там Иву, будет он играть или нет. В общем, вопросов очень много.

Но «Краснодар» должен отталкиваться от своей игры. И если не будет максимальной выкладки, если не будет полной самоотдачи, то «Краснодару» будет очень тяжело. Если «Краснодар» сыграет в свою силу, я думаю, он два мяча этому «Рубину» забить вполне в состоянии, тем более если Артига в более атакующей манере постарается против лидера.

Мой прогноз — «индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1.5 мяча» за 2.01. Мне кажется, «Краснодар» забьёт, заставит «Рубин» подраскрыться, а затем подловит казанский клуб ещё раз, или даже не один раз», — приводит слова Генича «РБ Спорт».