Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 8 марта

ЦСКА — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 8 марта
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо».

Ставка: гол ЦСКА в первом тайме за 1.90.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дерби, которое ожидают с удвоенной силой, потому что то, что показали в предыдущих матчах обе команды, впечатлило. ЦСКА в матче с «Краснодаром» в Кубке, а «Динамо» забило четыре «Крыльям» и пять «Спартаку».

«Динамо» сейчас выступает выше ожиданий. ЦСКА провёл лучшую трансферную кампанию, это очень быстрая и мобильная команда, которая играет в современный футбол. Дома армейцы играют очень агрессивно и уверенно. Будет определённый акцент на первый тайм. ЦСКА постарается максимально подавить «Динамо». ЦСКА включит свой турборежим, и «Динамо» будет очень сложно», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Матч недели в РПЛ: ЦСКА по привычке обыграет «Динамо»
Матч недели в РПЛ: ЦСКА по привычке обыграет «Динамо»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android