ЦСКА — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 8 марта

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо».

Ставка: гол ЦСКА в первом тайме за 1.90.

«Дерби, которое ожидают с удвоенной силой, потому что то, что показали в предыдущих матчах обе команды, впечатлило. ЦСКА в матче с «Краснодаром» в Кубке, а «Динамо» забило четыре «Крыльям» и пять «Спартаку».

«Динамо» сейчас выступает выше ожиданий. ЦСКА провёл лучшую трансферную кампанию, это очень быстрая и мобильная команда, которая играет в современный футбол. Дома армейцы играют очень агрессивно и уверенно. Будет определённый акцент на первый тайм. ЦСКА постарается максимально подавить «Динамо». ЦСКА включит свой турборежим, и «Динамо» будет очень сложно», — приводит слова Генича «РБ Спорт».